DIEREN – De Dierense Dwaze Dag vindt dit jaar plaats op zaterdag 29 juni. Standhouders kunnen een kraam huren. Aanmelden kan op de website van Happy Events.

De Dierense Dwaze Dag is een dag vol entertainment, verbinding en plezier. Verenigingen, ondernemers, particulieren en de jeugd hebben de hoofdrol op dit gezellige familie-evenement. Er is van alles te beleven, zodat het voor jong en oud een leuke en gezellige dag is om naartoe te gaan.

Het verenigingsleven van Dieren kan zich gratis presenteren op deze dag, aanmelden kan ook op de website van Happy Events. Ook is er de kleedjesmarkt voor particulieren en kinderen. Belangstellenden kunnen zich op de dag zelf aanmelden om een gratis plekje op Diderna te reserveren, waar zij hun spulletjes mogen verkopen.

Verder is deze dag gevuld met diverse optredens en entertainment en een braderie met nu al 45 kramen. Er komt een levensgroot schaakbord en speelt er een djembégroep.

happy-events.nl