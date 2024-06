Dierense Bevers op pad

DIEREN – De Bevers van Scouting Dieren zijn laatst op pad geweest naar het Land van Jan Klaassen in Braamt. De dag begon om 9.30 uur met een gewone scoutingopkomst, met spelletjes en broodjes bakken boven het kampvuur. Na de lunch vertrokken de 5- tot 7-jarigen naar Braamt. Hier genoten ze van de glijbanen, klimtoestellen, trapwagentjes en een leuke poppenkastvoorstelling. Bij terugkomst in Dieren had kunstenares Keet Kleur de tafel versierd met verschillende sauzen en werd de dag afgesloten met een lekker frietje.