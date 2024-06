Diane Reuvekamp uit Eerbeek doet voor 50ste keer mee met de Wandel4Daagse

EERBEEK – Afgelopen week werd in Eerbeek de 60ste editie van de Wandel4daagse gehouden. 1100 deelnemers genoten van de mooie routes en de gezellige sfeer. Een van die deelnemers was Diane Reuvekamp uit Eerbeek. Zij deed dit jaar voor de vijftigste keer meer aan de vierdaagse. Als kind liep ze mee vanuit school. Daarna vanuit de gymnastiekvereniging. En toen ze zelf kinderen had, liep ze met hen mee. Toen de gymnastiekvereniging niet meer meedeed met de Wandel4Daagse ging ze hem zelf lopen. Ze doet elk jaar mee en altijd loopt ze de 5 kilometer. Op de vierde wandeldag kreeg ze bij aankomst op de rustlocatie aan de Handelstraat uit handen van de organisatie en waarnemend burgemeester Geert van Rumund een mooie bos bloemen voor het leveren van deze knappe prestatie.

V.l.n.r. : waarnemend burgemeester van de gemeente Brummen Geert van Rumund, Diane Reuvekamp en Els Holsappel, voorzitter Stichting Wandel4Daagse Eerbeek