DHO speelt in Carolinapark

DIEREN – Zondagmiddag 30 juni neemt het Dierens Harmonie Orkest (DHO) luisteraars mee op reis door Europa tijdens ‘Concert at the Park’ in het Carolinapark in Dieren. Het concert duurt van 14.00 tot 16.00 uur en er is vrije toegang.

Luisteraars kunnen plaatsnemen op het gezellige terras van de Oranjerie of een lekker plekje zoeken op het gras in het park onder de verkoelende bomen. Bezoekers kunnen in de ongedwongen sfeer genieten van het veertig-koppige Dierens Harmonie Orkest en elkaar. Het geheel staat onder leiding van Geert-Jan Dijkerman. Aangezien het een openluchtconcert is, gaat het alleen door bij goed weer.

Het orkest maakt gelijk van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen: “Ben je enthousiast geworden en wil je één van de mooie instrumenten bij het harmonieorkest leren bespelen? Kom eens kijken op een repetitieavond. Het op latere leeftijd leren bespelen van een muziekinstrument is ook zeker goed mogelijk. Zowel beginners, herintreders en gevorderde muzikanten zijn dus van harte welkom om zich te laten informeren.”

Na de zomervakantie repeteert DHO iedere donderdagavond tussen 19.00 en 19.45 uur (Opleidingsorkest) en tussen 20.00 uur en 22.00 uur (Harmonieorkest) in Multifunctioneel centrum De Oase, Ericaplein 1 in Dieren.

dhodieren.nl

dhodieren@gmail.com