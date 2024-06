Defensie zoekt ruimte, mogelijk in Loenen en Hummelo

REGIO – Een stuk bos bij Loenen wordt mogelijk een oefenterrein voor Defensie en bij Hummelo komt mogelijk een munitieopslag. Dat blijkt uit het rapport ‘Ruimte voor Defensie’.

Defensie heeft meer ruimte nodig en zoekt hiervoor locaties. Onder de noemer ‘Ruimte voor Defensie’ is een programma gepresenteerd met mogelijke locaties. Hierin worden dus ook de locaties bij Loenen en Hummelo genoemd. Defensie verwacht dat er de komende jaren een groter beroep wordt gedaan op de krijgsmacht. Dit heeft te maken met de situatie in de wereld, maar ook met strengere eisen binnen de NAVO. ‘Meer activiteiten betekent dat er meer ruimte nodig is: om te oefenen, voor infrastructuur, munitieopslag en nieuwe of aangepaste vergunningen’, luidt de uitleg op de website van Defensie.

En dus is er gezocht naar mogelijke locaties, waaronder terreinen om te oefenen met explosieven, gebieden waar helikopters laag kunnen vliegen en kunnen landen, opslagplaatsen voor munitie. Deze locaties moeten voldoen aan een groot aantal eisen op gebied van natuur en milieu, maar ook veiligheid en overlast voor omwonenden.

Loenen

Het bos tussen Loenen en Beekbergen is in beeld als oefenterrein voor het trainen met explosieven, een zogenoemd springterrein. Het gaat om een groot deel van het stuk tussen de A50, Groenendaalseweg en Beekbergerweg. Het voldoet aan de normen als het gaat om bijvoorbeeld oppervlakte, geluidsoverlast. Uit een voorlopige telling blijkt dat er 181 woningen liggen binnen een straal van 800 meter. Wel hoort het hele gebied tot het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000 en veel mensen, waaronder natuurorganisaties, maken zich zorgen over het kwetsbare natuurgebied. In het programma is wel de voorkeur uitgesproken voor ligging buiten Natura 2000.

Of het bos ook daadwerkelijk als oefenterrein zal worden gebruikt, blijft voorlopig nog onduidelijk. Er zijn zeven alternatieven, waarvan sommige met minder natuurgebied of minder woningen in de omgeving. Ook zijn de waterwinning in het gebied en het Nationaal Ereveld in Loenen geen aanbevelingen voor een oefenterrein, maar omdat Loenen aan de basisvoorwaarden voldoet, wordt het meegenomen in het onderzoek.

Hummelo

Ook voor een munitieopslag (één grote, of twee kleine) zijn acht locaties in beeld. De beoogde locatie in de gemeente Bronckhorst ligt richting Toldijk, in de hoek Zutphen-Emmerikseweg en Muizengatweg. Vooral op het gebied van veiligheid zijn er flinke eisen aan het gebied. Buiten de grootte van het terrein en goede ontsluitingswegen, is bij het zoeken naar de mogelijkheden vooral gekeken naar bewoning. Wat dat betreft zou de locatie Hummelo geen voorkeur hebben, omdat hier veel omwonenden zijn ten opzichte van enkele alternatieven. Maar liefst 104 huizen zouden moeten worden verlaten. Dit alles in verband met mogelijke explosies. Mocht Hummelo worden gekozen, dan heeft dat grote gevolgen, ook voor de woningen en bedrijven in een grotere cirkel rondom het depot.

Ook is Hummelo de enige van de mogelijke locaties met percelen die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland.

Kabinet maakt keuze

Onderzoeksbureau Antea gaat aan de slag om voor elke locatie een lijst te maken met voor- en nadelen. Dit najaar wordt er gewerkt aan een plan-MER en mogelijk volgen er eind dit jaar al voorkeursalternatieven. Uiteindelijk moet het kabinet een keuze maken. Het Ontwerp Nationale Beleidsvisie Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, inclusief voorkeursalternatieven, moet begin 2025 ter inspraak komen. Het Ministerie van Defensie geeft hier vervolgens een reactie op, waarna het kabinet de plannen vaststelt.

defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie