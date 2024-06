Deense kerkdienst in Martinikerk

DOESBURG – Op zondag 9 juni wordt in de Martinikerk in Doesburg weer een Deense kerkdienst gehouden. Deze begint om 14.00 uur en iedereen, niet alleen Denen, zijn welkom. De dienst is goed te volgen door Nederlanders, zegt de organisatie, de Deense Zeemanskerk.

De Deense Zeemanskerk heeft sinds 1972 een mooi kerkgebouw in de Collhaven in Rotterdam. Elke dag bezoeken de dominee en een assistent Deense schepen in de Rotterdamse haven. Daarnaast is de Zeemanskerk een verzamelpunt voor de vele Denen die in Nederland wonen. Er zijn maandelijkse activiteiten voor jongeren, een boekenclub en een naaiclub. De Deense businessclub vergadert ook hier en regelmatig zijn er optredens van koren of andere groepen uit Denemarken.

Tien jaar geleden ontstond de wens om het land in te gaan en werd gezocht naar een kerk waar het mogelijk zou zijn een dienst te houden. Door toevallige aanwezigheid van een Doesburger werd het de Martinikerk, waar sindsdien elk jaar een Deense dienst plaatsvindt. De voertaal is Deens, maar de teksten zijn wel te lezen in het Nederlands. Men volgt de liturgie als gewoon in een Deens kerkdienst, inclusief avondmaal. De dominee van de Zeemanskerk Lars Storm Kristensen gaat voor, gekleed in de toga en kraag zoals gebruikelijk. Hij neemt ook de organist en voorzanger mee. Na de dienst is er een heerlijke Deense koffietafel.