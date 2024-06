BRUMMEN – Zondag 9 juni kan er van 11.00 tot 17.00 uur een kijkje worden genomen in tuinen in Brummen en Tonden. Tijdens de Brummense Tuinenronde zijn twee tuinen in Brummen en één in Tonden open voor het publiek. Er is veel te genieten en veel inspiratie op te doen in de particuliere tuinen.

Bezoekers zijn welkom in de Brummense Overtuin, Tuin Farmhouse De Hoeve en Tuin aan ’t Leusveld. Daarnaast is op deze zondag ook een kwekerij open. Deze kwekerij ligt schuin tegenover De Brummense Overtuin.

Tuin aan ’t Leusveld is een tuin van 1 hectare met een mooie zwemvijver, verschillende bloeiende borders en een bloemenweide. De Brummense Overtuin is een parkachtige tuin met formele vormen, een prachtige vijver en een tuintempel. Tuin Farmhouse De Hoeve ligt in het schitterende buitengebied van Tonden waar de tuin prachtig op aansluit. De tuinen liggen op fietsafstand van elkaar.

tuinaantleusveld.nl

debrummenseovertuin.nl

farmhousedehoevetuin.nl