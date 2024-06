DIEREN/ZUTPHEN – Zondag 2 juni is dartteam Regioglas districtskampioen geworden in de derde divisie bij de DVS. Na eerst kampioen te zijn geworden in de competitie werd zondag ook het districtskampioenschap binnen gehaald. Zaterdag 15 juni mag Regioglas deelnemen aan het NK in Zutphen en probeert het team ook landelijk kampioen te worden in de 3e Divisie.