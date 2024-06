Damestasjeslezen bij VvN

DIEREN – Op woensdag 5 juni is er bij de Vrouwen van Nu in Dieren een lezing over damestasjeslezen.Yoeke Nagel stond aan de wieg van het affichemeisje Loesje en was jarenlang journalist voor kranten en tijdschriften. Ze heeft een geheugen als een zeef en ze weet niet precies hoe het allemaal hoort. Daardoor verzint en ontwikkelt ze vaak bij toeval nieuwe technieken en inzichten en schrijft daar een boek over. Damestasjeslezen, bijvoorbeeld, waarbij ze op een vrolijke manier laat zien wat onze spulletjes eigenlijk zeggen over onze diepste angsten en verlangens. De bijeenkomst begint 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. De zaal gaat open om 19.15 uur. De toegang voor leden is gratis. Niet-leden betalen 5 euro.