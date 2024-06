VELP – Voor volwassenen uit de gemeente Rheden die vaak meer voor iemand anders bezig zijn dan met zichzelf en voor diegenen die het lastig vinden om grenzen aan geven, of juist te direct zijn, houdt Pro Persona Connect in samenwerking met Incluzio Rheden vanaf 18 september de cursus ‘Liever assertiever’ in Velp. Iedereen vindt het wel eens lastig om nee te zeggen of om te zeggen dat iets vervelend is. De eigen grenzen aangeven zonder op een duidelijke manier zonder de ander te kwetsen, is te leren. Voor volwassenen vanaf 18 jaar die willen leren op een heldere en respectvolle manier te communiceren is deze cursus ontwikkeld.

De cursus start, bij voldoende deelnemers, op woensdagochtend 18 september van 16.00 tot 18.00 uur in Wijkcentrum De Poort in Velp. Vooraf vindt er een individueel kennismakingsgesprek plaats. Deelname is gratis.

Aanmelden kan bij Pro Persona Connect afdeling Preventie 026-3124483 of preventie@propersona.nl.