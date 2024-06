Concert in oude kapel

DIEREN – In de oude kapel aan de Wilhelminaweg 57 in Dieren wordt zaterdag 8 juni een concert gegeven door violist Astrid Abas en pianist en zangeres Dorien Verheijden. Vanaf 15.00 uur spelen zij een programma met onder andere de 8e vioolsonate van Ludwig van Beethoven, de pianosolo ‘Der Engel van Medtner en ‘Siete cancones populares’ van De Falla. Kaarten zijn verkrijgbaar via cellowinkel.nl.