Circus Lorelly wegens groot succes weer op Bonte Schaap Festival

RHEDEN – Ook voor de derde editie van het Bonte Schaap Festival in Rheden is Circus Lorelly weer gestrikt voor een vijftal optredens. Het festival vindt plaats op zondag 9 juni. Circusdirecteur én Rhedenaar Lennart Schoppers bouwt samen met zijn compagnon Yoshi Berends het circusdecor op bij de dorpspomp.

Beide ondernemers zijn van kinds af aan al gek van het circus en alles wat daarmee te maken heeft. Na een tijd bij verschillende circussen te hebben meegewerkt vonden de twee mannen het tijd om zelf een voorstelling op poten te zetten. Dit jaar is het negen jaar geleden dat Yoshi als aangever en Lennart als komiek hun eerste optreden gaven. Het publiek was enthousiast en zijzelf des te meer. Sindsdien voorzien zij heel veel gelegenheden van een extra feestelijk tintje met hun voorstellingen. In de hele regio zijn zij in te zetten als entertainers en vermaken zij graag groot en klein.

Dit jaar komen zij wederom niet alleen naar het Bonte Schaap Festival. In de gezellige circuspiste treedt naast het olijke duo ook een fakir op; hij ligt op een spijkerbed en loopt met zijn blote voeten door stukgeslagen wijnflessen. Een vrolijke roedel honden komt samen met hun baasje helemaal vanuit België om te laten zien wat zij allemaal kunnen. Uiteraard vormen Lennart, alias clown Frasco, en Yoshi de rode draad in de voorstellingen.

De voorstellingen duren ongeveer 30 minuten en zijn vrij te bezoeken op het plein bij de pomp. De voorstellingen beginnen om 10.30, 11.30, 13.30, 14.30 en 15.30.

Foto: Wouter Rijnbende

bonteschaapfestival.nl

circus-lorelly.nl