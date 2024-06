Cheque voor Speel-o-theek

DIEREN – Ondernemersvereniging DELS heeft zaterdag 8 juni een cheque overhandigd aan het bestuur van de Speel-o-theek in Dieren. Dit gebeurde tijdens de jubileumviering van de Speel-o-theek, die dit jaar veertig jaar bestaat.

De ondernemersvereniging van Dieren, Ellecom en Laag-Soeren heeft een fonds waaruit elk jaar 2000 euro wordt geschonken aan een organisatie of vereniging met een maatschappelijk doel. Het is elk jaar weer een dilemma om een goede te keuze te maken uit alle ingezonden verzoeken, maar het is toch gelukt. Stichting Fiets op 1 ontvangt een bedrag van 500 euro en voor de Speel-o-theek is er dus 1500 euro. Dit wordt besteed aan de aanschaf van muziekinstrumenten, die net als het speelgoed worden uitgeleend. Zo kunnen kinderen ontdekken of zij muziek maken leuk vinden.

Foto: Christa Heine