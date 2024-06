Cheque voor Jeugdfonds Sport & Cultuur

GEM. RHEDEN – Vorig jaar zomer heeft de Stichting Deel en Geef Door een fantastisch bedrag opgehaald tijdens het wijnfestival Heerlijckheid Middachten. Dit bedrag heeft de stichting geschonken aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland. Het Jeugdfonds kon hiermee een groot aantal fietsen aanschaffen.

Het Jeugdfonds heeft samen met de gemeente Rheden deze zomer de actie ‘voor iedereen een fiets’ opgezet. Hiermee zijn ruim zestig kinderen, waarvan ouders/verzorgers onvoldoende financiële mogelijkheden hebben, blij gemaakt met een fiets. Deze werden op verschillende basisscholen uitgereikt aan kinderen in Velp, Dieren en Spankeren. Op maandag 17 juni werden op De Kameleon in Velp de eerste fietsen geleverd. Schoolleider Manouk van ’t Wel nam de eerste fiets in ontvangst van Grace Roetert, bestuurslid van het Jeugdfonds.

Helaas is een fiets niet vanzelfsprekend voor ieder kind. Niet elke ouder kan zich een fiets veroorloven voor zijn of haar kind. Zeker in deze tijd, met na de coronacrisis de inflatie, hebben steeds meer kinderen hulp nodig. En die hulp biedt het Jeugdfonds.

Wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden zegt: “Een fiets hebben, het lijkt zo gewoon, maar het is noodzakelijk om mee te kunnen doen, om naar je vriendjes of vriendinnetjes te kunnen fietsen of naar je sportclub. Het is supermooi dat we met elkaar veel kinderen uit onze gemeente blij hebben kunnen maken en dat zij deze zomer volop kunnen genieten van hun nieuwe fiets.”

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld laten samen alle kinderen meedoen. Niet alleen met een bijdrage voor sport en cultuur, maar ook voor schoolspullen, een fiets en een laptop. Het team van Sport in Rheden verzorgt fietslessen op verschillende pleintjes en bij scholen in de gemeente.

jeugdfondssportencultuur.nl/gelderland

Van links naar rechts: Arjan Flipse (Stichting Deel en Geef door), Willemien Kragt (Sport in Rheden), Manouk van ’t Wel (basisschool De Kameleon), Grace Roetert (Stichting Jeugdfonds) en Luuk Kuiper (Stichting Leergeld).