Carmela en Laura naar EK HipHop

EERBEEK – Carmela Piga en Laura Romein uit Eerbeek mogen eind juni meedoen aan het Europees Kampioenschap HipHop en Popping. De meiden hebben het afgelopen jaar én tijdens het recente Nederlands Kampioenschap zo goed gepresteerd, dat zij het nu mogen opnemen tegen de beste dansers van Europa.

Carmela en Laura dansen bij dansschool Durf in Apeldoorn en deden op verschillende onderdelen mee aan het NK HpHip en Popping. Samen met dansteam D1vergent behaalden zij de titel Nederlands en Ranking kampioen in de hoogste titel. Laura werd daarnaast, samen met Manouk Peppelman, Nederlands Kampioen Popping duo. Samen met Nino Troost behaalde Laura Zilver in de categorie HipHop duo.

Carmela sleepte solo twee zilveren medailles in de wacht, zowel in de categorie Hiphop als Battle.

De Europese Kampioenschappen HipHop en Popping vinden plaats van 24 tot en met 28 juni in Polen. Hieraan doen meer dan duizend dansers uit zo’n 35 landen mee. Laura, Carmela en hun teamleden van Dansschool Durf zijn hier hard voor aan te trainen, want zij willen naar de finale én ze willen goud.