Caritas-actie Klarenbeek groot succes

KLARENBEEK – In Klarenbeek is door de Protestantse Gemeente samen met de groep Caritas van de RK kerk in de eerste maanden van dit jaar een Actie Plus-pakketten opgezet. Bij Plus Versluis in Klarenbeek konden bij aankopen zegels worden gespaard voor boodschappenpakketten. Er werd door de kerk een oproep gedaan om de zegels in te leveren voor het goede doel. Aan de oproep is massaal gehoor gegeven. Alle ingeleverde zegels leverde, maar liefst honderdveertig pakketten op. Met deze pakketten kregen velen een steun in de rug. Het grootste deel van de pakketten is gezamenlijk rondgebracht.

Het restant wordt gebruikt om de Deelkast in Klarenbeek wekelijks aan te vullen. Ook de Deelkast voldoet in een behoefte. Personen die iets kunnen gebruiken voor de dagelijks levensbehoeften kunnen er terecht. Mensen die iets over hebben kunnen hier ook wat brengen. Naast houdbare producten is het ook mogelijk om vers fruit en verse groente in de Deelkast achter te laten. Als men iets te delen heeft, is de Deelkast hiervoor een dankbare plek.