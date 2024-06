Business & Shopping: Tennis- en Padelvereniging en Buitenplaats Beekhuizen gaan voor duurzame energie

VELP – Tennis- en Padelvereniging Beekhuizen en natuurvakantiepark Beekhuizenden hebben een intentieverklaring ondertekend voor samenwerking op het gebied van duurzame energieopwekking. De gezamenlijke ambitie is om in de toekomst all-electric te worden en er wordt nu onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.

Alwin van Engelenburg, bestuursvoorzitter van Tennis- en Padelvereniging Beekhuizen, is verheugd over de ondertekening: “Hiermee komt eigen, duurzame energieopwekking een stap dichterbij. Voor ons als vereniging betekent een onderzoek naar de mogelijkheden normaal gesproken een flinke investering op gebied van tijd of geld. Maar dit wordt nu oppakt door Judith en Irene Stoevelaar van Buitenplaats Beekhuizen.”

Judith Stoevelaar voegt toe: ““We hadden al de ambitie om Buitenplaats Beekhuizen all-electric te maken. Dat dit misschien kan door middel van een samenwerking met onze sportieve buren past helemaal bij ons.”

Het idee is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de tennishal om daarmee zowel de tennis- en padelvereniging als het natuurvakantiepark van lokaal opgewekte stroom te voorzien. De energieopbrengst is bedoeld voor verwarming, verlichting, warm water en het koken bij de restauratieve voorzieningen. Ook opties voor energieopslag worden meegenomen in het onderzoek, maar beide gebruikers kennen best wel verschillende piekmomenten gedurende de dag, waardoor opslag misschien niet eens nodig is.

Het enthousiasme bij de partijen is groot en zij hopen met deze samenwerking en ambities ook andere lokale toeristische ondernemingen en sportverenigingen te inspireren. Het is dan ook de bedoeling de ervaringen achteraf te delen met anderen.

Van links naar rechts: Judith Stoevelaar, Alwin van Engelenburg, Leander Nuij, Irene Stoevelaar met op de achtergrond het dak van de tennishal