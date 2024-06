Business & Shopping: Persoonlijk aangemeten stappers bij Schoenservice Neijenhuis Velp

VELP – Het komt niet vaak voor dat een klant zónder nieuw paar schoenen de deur uitloopt bij Schoenservice Neijenhuis in Velp, zegt eigenaar Edward Neijenhuis. “We hebben een kelder vol met schoenen en een breed assortiment zooltjes. Als je bij ons komt, ga je lekker lopend de deur uit.”

Neijenhuis Schoenservice heeft geen zogenoemde ‘modeschoenen’, maar richt zich op wandelschoenen en andere schoenen met veel comfort en een goede pasvorm. “Of je nou wel of geen voetklachten hebt, verschillende maten of een lastige voetvorm, ik heb de juiste schoen”, zegt Edward Neijenhuis. Hij doelt daarmee niet alleen op verschillende lengtematen en modellen, maar ook op pasvorm en breedte. Zo heeft het Duitse merk Hanwag, dat hij sinds kort verkoopt, niet alleen verschillende lengtematen, maar ook verschillende vormen (leesten) én daarbinnen weer verschillende breedtematen.

Neijenhuis gaat graag met zijn klant op zoek naar passende schoenen en neemt daar alle tijd voor. “Bij het uitzoeken van een paar schoenen meten we je voet, kijken we naar wat voor type voet je hebt en daarna gaan we passen. Verschillende merken, verschillende modellen, maten, breedtes. Net zolang tot we denken: dat is hem!”, zegt de schoenmaker. Naast schoenen, én wandelsokken, heeft hij een breed assortiment inlegzooltjes voor elk type voet, of dat nou platvoeten of holle voeten zijn. “Daar kun je heel veel mee corrigeren.”

Neijenhuis Schoenservice is te vinden aan de Oranjestraat 1B in Velp, 026-3619594, en geopend van maandag tot en met zaterdag.

neijenhuis.com

Neijenhuis Schoenservice heeft een breed assortiment