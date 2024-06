Business & Shopping: Lentink Fietsen & Zo vijftig jaar lid van BOVAG

DIEREN – Lentink Fietsen & Zo in Dieren viert dit jaar een bijzonder jubileum: het tweewielerbedrijf is maar liefst vijftig jaar aangesloten bij BOVAG. Uit handen van Hendri Dierkes ontving eigenaar Harold Lentink een speciale oorkonde.

Fietsen & Zo staat in Dieren en omstreken al decennialang bekend als een alom gewaardeerd bedrijf dat garant staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en garantie. “Die drie kernwaarden zijn precies waar bij BOVAG aangesloten bedrijven voor staan”, aldus Han ten Broeke, algemeen voorzitter van BOVAG. “Zekerheid en vertrouwen zijn voor klanten van groot belang en Lentink biedt dat bij uitstek.”

Spoorstraat

Opa Jan Lentink startte in februari 1948 de firma J. Lentink Rijwielen & Motoren. Als kind liep kleinzoon Harold hier al rond en sinds 1991 is hij er officieel aan het werk. Sinds 2005 zwaait hij de scepter over een klein, hecht en gemotiveerd team gediplomeerde vakkrachten.

Na enkele verhuizingen in de Spoorstraat, dé winkelstraat van ‘oud’ Dieren waar de zaak begon, heeft het bedrijf bijna tien jaar geleden de oversteek gemaakt naar het huidige winkelcentrum Dieren. Lentink Fietsen & Zo is gevestigd in de voormalige brandweerkazerne aan de Semmelweisstraat.

E-bikes

In het huidige assortiment hebben de geëlektrificeerde fietsen inmiddels de overhand genomen. Lentink heeft een een royale collectie E-bikes van de Nederlandse A-merken Batavus en uiteraard Gazelle, waarvan Fietsen & Zo premium dealer is. Daarnaast is er een ruim assortiment onderdelen, accessoires, tassen, helmen en ga zo maar door. Deze zijn ook online te zien en te bestellen via fietsenenzo.com.

Voor reparaties en onderhoud is er een eigen werkplaats. Er staat een vervangende (elektrische) fiets klaar, maar Lentink heeft ook een haal- en breng-service.

Openingstijden

Lentink Fietsen & Zo heeft de komende weken op een aantal dagen afwijkende openingstijden. Op zaterdag 29 juni is de zaak geopend van 10.00 tot 12.00 uur en op zaterdag 6 juli van 10.00 tot 14.00 uur. In verband met vakantie is de winkel gesloten van zaterdag 13 tot en met maandag 29 juli.

Harold Lentink van Fietsen & Zo ontvangt jubileumoorkonde uit handen van Hendri Dierkes van Bovag. Van links naar rechts: Harold, zijn vrouw Nathalie, moeder Riek, Richard, Raymon en Hendri.