Business & Shopping: Infoavond overstappen van havo naar mbo bij Yuverta mbo Velp

VELP – Havo-leerlingen die kiezen voor het mbo, gelukkig wordt het steeds normaler. Dat blijkt onder meer uit cijfers van DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Ten opzichte van 2020 is het aantal leerlingen dat van havo 4 de overstap naar het mbo maakte ruim verdubbeld. Bijna één op de tien leerlingen uit die groep maakte de overstap.

Jongeren die beter leren door te doen dan uit een boek, die op de havo of het vwo zitten, al weten welke kant ze op willen en in de praktijk willen leren, kunnen prima terecht op het mbo. Niet voor niets schreef demissionair minister Dijkgraaf aan havisten en vwo’ers: kies eens een mbo-opleiding. “Vraag jezelf af waar je plezier en voldoening uit haalt. Het vergroot de kans dat je je opleiding succesvol afrondt.”

“Ik heb voor het mbo gekozen omdat het mbo veel meer praktijk biedt”, vertelt een student van een van de groene opleidingen bij Yuverta mbo. Op Yuverta mbo Velp volgen studenten veel praktijklessen en doen zij projecten voor echte opdrachtgevers. En omdat de school gevestigd is op een groen landgoed, zijn ze tijdens de lessen veel buiten te vinden. Om meer te leren over de natuur, om onderzoek te doen of om praktische vaardigheden te leren, zoals het zagen van bomen of klimmen. Ook lopen de studenten stage, waardoor ze werkervaring opdoen en leren hoe het is om in een bedrijf te werken. Dat geeft studenten een voorsprong als ze nog willen doorleren op het hbo. Maar ze bouwen ook veel werkervaring en contacten op. Een baan is meestal zo gevonden; het werkveld zit te springen om mbo’ers.

De mbo-opleidingen van Yuverta mbo Velp hebben stuk voor stuk met de natuur te maken. Zo maken jongeren bij de opleiding Toegepaste biologie kennis met de flora en fauna van Nederland en worden ze opgeleid tot onderzoeker in de natuur of ecoloog. Andere groene opleidingen bij Yuverta mbo Velp zijn Eco en wildlife, Watermanagement, Water- en groenbeheer, Boomverzorging, Buitensport, Bos- en Natuurbeheer en Schaapherder.

Jongeren met een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 kunnen starten met een mbo-opleiding en hebben geen diploma meer nodig. Veel scholieren van de havo kiezen voor een opleiding op niveau 4, die bij Yuverta mbo Velp drie jaar duurt. Jongeren die dit jaar havo-examen doen, kunnen met hun diploma bij sommige opleidingen een versneld traject doen of krijgen bepaalde vrijstellingen. Scholieren die overwegen over te stappen van havo naar mbo, kunnen meer informatie aanvragen bij de decaan of langskomen op de informatieavond van Yuverta mbo Velp, op donderdag 6 juni van 18.30 tot 19.30 uur.