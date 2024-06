Business & shopping: PLUS kleurt al haar buurten oranje met ‘Buurthempies’

REGIO – ‘Als PLUS ondernemer ben je natuurlijk trots op Oranje, maar nog trotser op je eigen buurt’. Daarom introduceert PLUS, als dé supermarkt van de buurt, in haar EK campagne het ‘Buurthempie’ om dat speciale buurtgevoel uit te lichten. Het ‘Buurthempie’ is een uniek oranje shirt, met voor iedere PLUS-buurt haar eigen naam op de rug.

In alle PLUS-buurten van Nederland – meer dan 330 in getal – wordt straks het Nederlands Elftal aangemoedigd. Aangezien een Oranje volksfeest pas echt losbarst met een knaller van een muzikale hit is het EK nummer van Wesly Bronkhorst en Wesley Sneijder ‘Ik ben net als jij’ (Ich bin wie du) geadopteerd om te gebruiken in de campagne rondom het Buurthempie.

Buurthempie spaarcampagne

Voor alle (PLUS) buurten in Nederland heeft PLUS een eigen ‘Buurthempie’ ontwikkeld. Nog tot en met zaterdag 22 juni kan er bij PLUS gespaard worden voor voor een eigen Buurthempie. Voor tien zegels en een bijbetaling van 4,99 euro kunnen klanten kiezen uit een Buurthempie met de plaatsnaam van de winkel achterop of een versie van het Buurthempie bedrukt met ‘Nederland’.

plus.nl/buurthempie