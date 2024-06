Bushcamp op de Veluwezoom

RHEDEN – Natuurmonumenten verzorgt van zaterdag 29 juni 16.00 uur tot zondag 30 juni 11.00 uur het Oerrr bushcamp. Kinderen van 8 tot 12 jaar kamperen samen met hun vader of moeder één nacht middenin de natuur. Hier leren zij alles over bushcraft, maken vuur, gaan op zoek naar diersporen en zien misschien wel een hert, ree of wild zwijn. Er word samen een maaltijdsoep gegeten. De avond wordt afgesloten met een spannend verhaal bij het kampvuur.

Deelnemers nemen zelf hun slaapzak en tent mee, die ze vanaf 15.00 uur mogen opzetten. Warme kleding wordt aanbevolen.

natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom