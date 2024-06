Brummense raad stemt unaniem in met perspectiefnota

GEM.BRUMMEN – Na een voortvarend verlopen ervaring stemden de fracties van de Brummense gemeenteraad donderdag 20 juni unaniem in met de perspectiefnota 2025-2028. De plannen van het college werden gewijzigd middels een gezamenlijk amendement om meer geld te investeren in cultuur.

De fracties willen 79.000 euro uit de coronareserves halen om de cultuurvisie een financiële impuls te geven. Deze visie wordt deze week besproken door de gemeenteraad, maar het is al duidelijk dat deze raadsbreed wordt toegejuicht. Maar de raad vindt het ook belangrijk dat er voldoende middelen zijn om de visie ook echt tot uitvoer te brengen. Het geld dat door het amendement wordt vrijgemaakt kan later dit jaar bij het uitvoeringsplan worden ingezet voor culturele projecten. Bedoeling is dat dit bedrag evenredig wordt verdeeld over de komende vier jaar.

Daarnaast was er een aanvulling in de vorm van een motie, ingediend door GroenLinks. De partij riep op om geen extra ambtelijke capaciteit in te zetten voor het opstellen van nieuwe (lokale) visies. Raadsbreed werd besloten gebruik te maken van een trainingsprogramma van ProDemos. Dit kosteloze programma is beschikbaar om nieuwe inwoners (statushouders) te ondersteunen in hun kennismaking met de lokale democratie. De raadsleden gaan hier samen met de raadsgriffie zelf invulling aan geven. Er wordt dan geen beroep gedaan op schaarse ambtelijke capaciteit. Met deze actie wil de raad nieuwe inwoners niet alleen welkom heten, maar vooral ook extra ondersteunen om kennis te maken met de lokale democratie en invulling te geven aan burgerschap.Ook steunden veel raadsleden de oproep van CDA om nu de landelijke Spreidingswet vermoedelijk weer wordt ingetrokken, toch als gemeente Brummen een maximale inspanning te blijven doen om vluchtelingen in de gemeente op te vangen.

Drie moties werden tijdens het debat ingetrokken. De PvdA-fractie kwam met een motie met de titel ’toegankelijk Brummen’. Hierin roept het op om een gehandicaptenraad in te stellen. Nadat wethouder Yasemin Cegerek haar plannen voor een lokale inclusieagenda had toegelicht, was dit reden voor deze fractie om de motie in te trekken. Het CDA maakte zich in het debat sterk voor de positie van het Geheugensteunpunt. Het belang en de waardering voor het steunpunt werd door de politieke partijen breed gedeeld. Duidelijk werd dat wethouder Ingrid Timmer eveneens waarde hecht aan deze algemene voorziening en deze tracht zo goed mogelijk te faciliteren. De derde motie die de eindstreep niet haalde, ging over het voorkomen van geluidsoverlast van padelbanen in de buitenlucht. Over de mogelijke komst van padelbanen is nog geen eigen gemeentelijk beleid vastgesteld. Maar het antwoord van wethouder Pouwel Inberg stelde de indieners wel gerust dat er zorgvuldig wordt gehandeld en dat de motie op dit moment te vroeg komt om er een afgewogen besluit over te nemen.