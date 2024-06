Brummense bloembakken sieren Marktplein

BRUMMEN – Op vrijdag 17 mei heeft een aantal leden van de werkgroep Groen van de Dorpsraad Brummen de bloembakken weer klaargemaakt voor de zomer en geplaatst op het Marktplein in het centrum van Brummen. Zoals voorgaande jaren is er ook dit jaar gekozen voor een mix van vaste planten en fleurige eenjarige bloemen.

Omdat Audrey’s eigen bloembakken heeft geplaatst, zijn drie bakken van de Dorpsraad verplaatst. Dezestaan nu naast de trap van de muziekkoepel op het Marktplein.

De bakken zullen in principe weer het hele jaar blijven staan en daarmee zal het Marktplein het hele jaar van een mooie aanblik verzekerd zijn. Tegen het einde van de herfst worden de eenjarige bloemen vervangen door wintervaste planten.Het vullen van de bakken is ook dit jaar verzorgd door hovenier Arno Kroes uit Vaassen.