Briljanten huwelijk voor echtpaar Boerman-Bosman

RHEDEN – Charles Boerman (89) en Alie Bosman (86) uit Rheden zijn 65 jaar getrouwd. Ter gelegenheid van dat jubileum kregen ze afgelopen week bezoek van burgemeester Carol van Eert.

Ze zijn met Rheden verweven, het echtpaar Boerman-Bosman. Hij is er geboren; zij groeide op in Eerbeek maar verhuisde na hun trouwen op 12 juni 1959 ook naar het dorp aan de IJssel. Ze startten een brood- en banketbakkerij aan de Groenestraat met de naam ‘Boerman’. Twintig jaar lang runde het echtpaar die zaak samen. Ook de vader van Charles Boerman, die zelf ook een bakkerij had gehad in het dorp, hielp mee in de zaak.

Sinds een paar maanden woont het stel in woonzorgcentrum Rhederhof. “We hadden geen keuze”, zegt Alie, verwijzend naar wat gezondheidsissues. “Maar het is hier best goed. Er zijn de nodige optredens en we hebben een mooi uitzicht vanuit de woonkamer.”

Het stel leerde elkaar 67 jaar geleden kennen op de kermis in Eerbeek. Ze hebben één dochter en twee kleinkinderen. Dat ze nu 65 jaar getrouwd zijn, vinden ze bijzonder. Ze worden er emotioneel van als ze het erover hebben. “Hier hebben we altijd naar gestreefd”, zegt Alie, terwijl ze de arm van Charles pakt. “We hebben het toch gehaald samen.”

De lichte kamer ziet er feestelijk uit. Overal staan bloemen, op een tafel staan kleurige felicitatiekaarten en in de hoek staat koffie en gebak klaar. Dat de burgemeester komt, vindt het echtpaar ‘een zeldzaamheid’. “Dat hebben we nog nooit meegemaakt.” Burgemeester Carol van Eert komt binnen en geeft het echtpaar een hand. “Bedankt voor je komst jongen, geweldig”, zegt Alie. Van Eert overhandigt het echtpaar traditiegetrouw een kopie van de trouwakte uit 1959 en leest eruit voor.

Het echtpaar geeft een klein inkijkje in hun lange leven samen. Charles deed altijd aan kunstfluiten. Hij legt zijn pink en wijsvinger tegen elkaar aan en brengt die naar zijn mond. “Ik floot melodietjes en kon vogelgeluiden nadoen.” Nu gaat dat niet meer zo goed, vanwege zijn kunstgebit. “Maar ik heb geregeld opgetreden met een bandje. Mijn zus zat achter de piano en mijn zwager speelde op de accordeon.” Muziek is nog steeds belangrijk voor hem. “Hij zingt ontzettend veel”, zegt Alie.

Charles en Alie zijn zichtbaar gelukkig met elkaar. “Ik vind haar lief en ze maakt me gelukkig”, zegt Charles. Alie kijkt op een zelfde manier naar haar man: “Hij is altijd lief voor mij geweest en heeft goed voor me gezorgd. En hij is nog vrolijk”, voegt ze eraan toe. Het geheim van zo’n lang huwelijk? “Geven en nemen”, zegt Alie gelijk. “Het is niet altijd rozengeur en maneschijn geweest. Charles is wat onstuimig en ik ben rustig. Maar toch kunnen we elkaar niet missen.”

Foto: Linda Stelma

