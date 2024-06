Breek de Week in de Zoomerij

VELP – Op woensdag 19 juni geeft Dierentehuis Arnhem en omstreken in de Zoomerij Velp een presentatie over het asiel en de dierenambulance. Na afloop van de presentatie kan er een kijkje worden genomen in de dierenambulance.

Het Dierentehuis Arnhem en omstreken werkt voor de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. Er is zowel een asiel als een dierenambulance. De dieren die in het asiel terechtkomen, hebben een geschiedenis. Zij zijn zwervend aangetroffen of er is afstand van hen gedaan. De dieren krijgen een nieuw veilig thuis. Zowel het asiel als de ambulance draait voor een groot deel op vrijwilligers.

Iedere derde woensdagochtend van de maand is er in de bibliotheek een gezellige bijeenkomst met een thema. De inhoud varieert van actuele onderwerpen tot recepten en van creatieve workshops tot inspirerende lezingen. De activiteit vindt plaats van 10.30 tot 12.00 uur en is gratis toegankelijk, evenals koffie en thee. Aanmelden is niet nodig.

