Breder gebruik Jongerencentrum 0313

DOESBURG – De gemeente Doesburg is van plan om, samen met de gebruikers, een bredere invulling te zoeken voor Jongerencentrum 0313. Niet alle ruimtes worden volop benut, terwijl diverse oranisaties en inwoners op zoek zijn naar een plek om activiteiten te organiseren. Daarom wil de gemeente van 0313 een plek maken waar, naast het jongerenwerk, meer activiteiten kunnen plaatsvinden voor en door alle Doesburgers.

Huidige gebruikers, lokale organisaties en geïnteresseerde inwoners krijgen samen de verantwoordelijkheid voor het maken van een plan en de verdere uitwerking en uitvoering hiervan. Wethouder Bart Elbers over dit initiatief: “We zijn van oudsher gewend als gemeente om alles te regisseren, terwijl er heel veel partijen in de stad zijn die dat ook kunnen. Ik denk dat als we samen optrekken, we een plek kunnen creëren ‘van Doesburgers, voor Doesburgers, maar dus ook dóór Doesburgers.”

Sas de Jeu, coördinator van het jongerenwerk, is enthousiast. “Ik heb zelf al de nodige ideeën hoe we mensen samen kunnen brengen en eenzaamheid tegen kunnen gaan. Bijvoorbeeld door jong en oud samen te laten koken.” En zo zijn er al veel meer ideeën geopperd die samen moeten komen in het te ontwikkelen plan.

De Provincie Gelderland heeft een subsidieregeling ter ondersteuning van dit soort initiatieven. Deze subsidie wordt aangevraagd.