Bovenloop Loenense Molenbeek stroomt weer

LOENEN – Dagelijks wordt er veel geklaagd over de grote hoeveelheid hemelwater dat naar beneden komt. Op veel plekken liggen grote plassen die er voorheen nooit waren. Toch hebben de vele regenbuien ook nog wel een positief effect op de natuur. De bovenloop van de de Loenense Molenbeek stroomt, na tientallen jaren droogstand, weer volop.

De Loenense Molenbeek heeft haar oorsprong hoog in de bossen van Groenouwe aan de Imbosweg in Loenen. Na vele kilometers stroomt de beek in Voorst in de IJssel nabij de ruïne Nijenbeek. Door de sterke daling ven het grondwater en andere oorzaken is de bovenloop van Groenouwe tot de Eerbeekseweg droog komen te staan. Vanaf De Eerbeekseweg geeft een aantal welbronnen meer water aan de Loenense Molenbeek. In het verleden hebben vrijwilligers de bovenloop opgeschoond waardoor het water uit de welbron kan wegstromen en niet belemmerd wordt door blad, takken en gras. Dit gebeurde een paar keer, maar helaas bleef het onderhoud van de beek grotendeels achterwege. Het gras groeide overvloedig in de beek.

Aanwonenden zagen kort geleden tot hun vreugde dat de beek weer water geeft. Op een aantal plekken is er gras weggehaald, waardoor het water weg kan stromen. De welbron in de bossen geeft nu volop water, waardoor ook de vijver in het bos, beter bekend als ‘het zwembad’, veel toevoer krijgt. Hierdoor is na lange tijd eindelijk weer de oude waterstand bereikt. Er is nog altijd de, van veldkeien gemaakte, springschans te zien. Hier vermaakten de gasten van hotel Zilven zich vroeger op zomerse dagen.

Foto: Martien Kobussen