Boekenmarkt in Brummen met twee concerten

BRUMMEN – Het Brummens Mannenkoor (BMK) houdt op zaterdag 29 juni weer een speciale boekenmarkt op het Marktplein in Brummen. De markt is geopend van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur. Het koor zal – als afsluiting van het koorseizoen – om 14.00 en om 14.50 uur een kort concert geven vanuit de muziekkoepel op het Marktplein in Brummen. De zangers brengen onder meer het Zuid-Afrikaanse ‘Bonse Aba’ ten gehore, evenals ‘het Dorp’ van Wim Sonneveld en het Franse ‘Sous le ciel de Paris’. V

oor deze zesde boekenmarkt in dit jaar is het BMK er wederom in geslaagd ‘een werkelijk mooie voorraad boeken te kunnen presenteren’. De mannen van de boekenclub hebben hiervoor de nodige extra inspanningen verricht. Niet alleen boeken, ook strips en legpuzzels zijn er te koop. De boekenmarkten worden ook in de rest van 2024 elke laatste zaterdag van de maand gehouden op het Marktplein te Brummen.

