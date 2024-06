Boek ‘Een warme jas’ voor het verduurzamen van historische woningen

REGIO – Op donderdag 20 juni 2024 is het detailboek ‘Een warme jas’ gelanceerd. Het boek staat vol met uitgetekende bouwkundige details met uitleg over hoe historische panden kunnen worden verduurzaamd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigde wethouder Paul Hofman van de gemeente Rheden, mede namens de gemeenten Arnhem en Ede, het eerste exemplaar aan Edwin Küpers, teammanager cultuur provincie Gelderland. Het boek is gratis digitaal te raadplegen via eenwarmejasvooroudehuizen.nl.

‘Een warme jas’ is vooral bedoeld als inspiratie om eigenaren van monumenten, aannemers en restaurateurs op weg te helpen met de mogelijkheden. Het zijn geen voorgeschreven oplossingen. Paul Hofman, wethouder Erfgoed en Duurzaamheid gemeente Rheden legt uit: “We willen historische gebouwen graag bewaren voor de toekomst. Maarwe moeten ze ook aanpassen aan de moderne tijd, zodat ze bijvoorbeeld energiezuiniger worden. Dit voorkomt leegstand en verval. Het delen van kennis helpt eigenaren in wat wel en niet mogelijk is.” Het boek gaat ook gemeenten en omgevingsdiensten helpen om hun taak als vergunningverlener eenvoudiger te maken.

Bouwkundige details

Van de meeste constructies in historische gebouwen is inmiddels bekend hoe deze het beste verduurzaamd kunnen worden en wat hierbij de aandachtspunten zijn. Op initiatief van de gemeente Rheden, en dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Gelderland, hebben de gemeenten Arnhem, Ede en Rheden deze kennis gebundeld in het boek. In het digitale boek wordt aan de hand van ruim zeventig bladen met tekeningen beschreven hoe onder andere vloeren, daken en gevels op een goede manier geïsoleerd kunnen worden. Architectenbureau Prent heeft de bouwkundige tekeningen gemaakt in het boek.

Voordat het boek is gelanceerd, is het al voorgedragen voor de Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2024. Tot uiterlijk 1 juli 2024 kunnen mensen nog hun stem uitbrengen op het meest duurzame monument via monumenten.nl/duurzaamheidsprijs.

Wethouder Hofman van de gemeente Rheden heeft het eerste exemplaar overhandigd aan Edwin Küpers