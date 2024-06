Bloembakken voor nieuwbouwwijk Loenen

LOENEN – Sinds kort staan er in het centrum van Loenen fraaie bloembakken. De provincie Gelderland had beloofd dat aan de Hoofdweg en Eerbeekseweg bloembakken zouden worden geplaatst. Maar ook de bewoners van de nieuwbouwwijken wilden graag deze fleurige versiering en dat is nu geregeld.

Wilco Woestenenk, van Woestenenk Thuis in tuinen, bood aan om de bestaande bakken (voorheen van de Dorpsverfraaiing/Floralia) op te knappen. De hovenier ging er flink mee aan de slag. De grote bakken, die staan aan de Hackfortweg en De Kempe, werden flink onder handen genomen en voorzien van nieuwe beplanting: vaste planten, coniferen en ander groen. Voor het eerst kreeg ook het miniparkje Hart van Loenen in de driehoek bij De Kempe en Hoofdweg een rond bak met mooie beplanting.

Woestenenk koos voor een grote variatie, waardoor er bijna altijd wat bloeit. Aanwonenden zijn er blij mee en hebben toegezegd om te zorgen voor het onderhoud en op tijd water geven.

Wilco Woestenenk druk bezig bij De Kempe