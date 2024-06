Biodiverse wandeling in Brummen

BRUMMEN – Stichting Het Anker en de Grootouders voor het Klimaat, afdeling Brummen, nodigen geïnteresseerden uit voor een wandeling langs een ‘biodivers en veelbelovend stukje groen’ in Brummen.

Stichting Het Anker heeft in 2021 samen met biologisch boomkweker Jan van Tiel een houtwal aangeplant op De Hogenenk. Een houtwal met tientallen soorten bomen en struiken, goed voor insecten en vogels. Kom kijken wat de natuur in drie jaar kan doen.

De rondwandeling is op zaterdag 8 juni en begint om 11.00 uur. Deelnemers verzamelen op de dam naar het weiland naast Hogenenk 5. Deelname is gratis, opgeven is noodzakelijke en kan via info@hetankerbrummen.nl . Er kunnen maximaal dertig wandelaars mee.

grootoudersvoorhetklimaat.nl; hetankerbrummen.nl