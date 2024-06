DIEREN – Zaterdag 29 juni is er weer een bingo in de Oase in Dieren. Er worden in totaal tien rondes gespeeld. Negen rondes waarin drie prijzen te winnen zijn en een superronde met een verrassing ter waarde van 50 euro.

De kosten zijn15 euro per boekje voor alle rondes. Aanvang is 19.00 uur, de zaal is open vanaf 18.00 uur.