Bingo en kaarten bij Kindervreugd

DOESBURG – Bij speeltuin Kindervreugd in Doesburg wordt ook in juni meerdere keren bingo gespeeld. De kinderbingo van 1 juni gaat niet door. Wel zijn er kinderbingo’s op zaterdagen 15 en 29 juni, deze beginnen om 19.00 uur. Op 7 juni om 19.30 uur is de vrijdagbingo en op 30 juni om 13.30 uur de zondagbingo.

Daarnaast is er elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur gelegenheid om een kaartje te leggen. Op woensdag 12 juni is het straatspeeldag en is er gratis entree in de speeltuin.