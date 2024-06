Bingo bij De Heiknüüters

RHEDEN – Op zaterdag 15 juni rollen de balletjes rollen bij carnavalsvereniging De Heiknüüters in Rheden. Aanvang is 20.00 uur. Vanaf 19.30 zijn de deuren van het clubhuis aan de Worth Rhedenseweg open.

De opbrengst van de bingo wordt gebruikt voor de kosten van het sociale carnaval, zoals het Rheejes Vermaeck voor 50-plussers, de kindermiddag, de avond bij Rhederhof en kledij voor de dansgardes. De bingoavonden in het najaar van 2024 worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op cvdeheiknuuters.nl/agenda.