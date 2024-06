Bijeenkomst Ouderenwerk

HALL – De bijeenkomst van Stichting Ouderenwerk Hall is op donderdag 13 juni vanaf 14.00 uur in de Wheme in Hall. Deze middag komen de Sterrebostrekkers, die met hun trekharmonica’s een muzikaal programma verzorgen met veel herkenbare liedjes die meegezongen kunnen worden. de toegang is gratis.

Op woensdag 26 juni staat het jaarlijkse reisje op het programma. Die gaat naar het windmolen-belevingscentrum ’11 Beaufort’ in Nagele. Het vertrek is om 9.30 uur, het gezelschap is terug om 19.00 uur. Een plekje reserveren of meer informatie opvragen kan met secretaris Marlou Lievense, 06-44166630 of rlievense@kpnmail.nl.