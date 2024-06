Bestelbus tegen boom op Kanaal Zuid

LOENEN – Zaterdagochtend 29 juni is een bestelbus frontaal op een boom gebotst op de Kanaal Zuid ter hoogte van Loenen. De bestelbus raakte zwaar beschadigd. Wonderbaarlijk genoeg raakte de bestuurder slechts licht gewond

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 11.15 uur op Kanaal Zuid bij Loenen. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de weg en botste frontaal op een boom. Door de harde klap kwam de bestelbus overdwars over de weg te staan. Meerdere hulpdiensten waaronder een ambulance waren snel ter plaatse. De weg werd volledig afgesloten. Het is het zoveelste ongeluk in korte tijd op de weg die ook wel bekend staat als de ‘dodenweg’.

Foto: Luciano de Graaf