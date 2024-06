LAAG-KEPPEL – Een man is dinsdag 25 juni rond 11.15 uur gewond geraakt bij een ongeval op de Lendenstraat in Laag-Keppel. De bestuurder van een bestelbus reed in een flauwe bocht rechtdoor en kwam via de struiken in de greppel terecht. De hulpverleners moeten hem uit de auto halen, waarna hij per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. Een traumahelikopter kwam ter plaatse voor medische assistentie.

Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink