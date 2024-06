Bedriegertjestrail in Rozendaal

ROZENDAAL – Op woensdag 5 juni wordt de 37e editie van de Bedriegertjestrail gehouden in Rozendaal. De start en finish is in de tuin van kasteel Rosendael en een deel van het parcours loopt door het park en het achterliggende bos en heidegebied. De route is geheel onverhard. De start van de 6 kilometer is om 19.10 uur en de 11 kilometer wordt om 19.30 uur weggeschoten.

Speciaal voor de kinderen is er ook dit jaar weer een kidsrun. De jongste kinderen van 4 tot 8 jaar lopen een parcours van bijna 1 kilometer om het kasteel, door het park langs de vijver, de schelpengalerij en de theekoepel. De start is om 18.15 uur. De kinderen van 9 tot en met 12 jaar starten om 18.30 uur en lopen een route van 2 kilometer langs de achter het kasteel gelegen vijvers. Voor de kinderen die deelnemen is er een klein aandenken aan deze jubileumloop.

Inschrijven voor alle afstanden kan via bedriegertjeslopers.nl.