Beachvolleybal in Drempt

DREMPT – Op zaterdag 29 juni houdt carnavalsvereniging De Blauwe Snep weer een beachvolleybaltoernooi op het ‘Dremptse strand’. Er hebben zich 36 teams – een record – aangemeld voor dit ‘Loonbedrijf Seegers Beachvolleybaltoernooi Drempt’. Aanmelden kan niet meer, maar wie de sporters wil komen aanmoedigen is van harte welkom. Er zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar en DJ Jeremy Derksen zorgt voor de muziek. Ook aan de kinderen is gedacht. Er komen twee springkussens, de kinderen kunnen zich laten schminken of een glitter-tattoo laten zetten. Het toernooi start om 14.00 uur en wordt gehouden op het Theo Hoppenreijs Plein aan de Zomerweg in Drempt.

In verband met de werkzaamheden aan de Zomerweg is er een beperkte mogelijkheid tot parkeren van de auto. “Dus kom zoveel mogelijk op de fiets of te voet”, aldus de organisatie.