Basisschoolkinderen leren viool en cello kennen

DIEREN – Sinds een aantal weken zijn zo’n honderdvijftig kinderen van basisscholen uit de gemeenten Rheden, Doesburg en Rozendaal hard aan het oefenen op viool en cello. Op 3 juni laten zij de resulaten horen.

Het ZOOM! muziekfestival komt eraan. De leden van het Ruysdaelkwartet strijken al weer voor de tiende maal neer in de gemeente Rheden. Een belangrijk onderdeel van het ZOOM! muziekfestival is het educatieve programma, dat zich langzaam maar zeker steeds meer aan het uitbreiden is. Een belangrijk onderdeel hiervan het scholenproject, dat voor de negende keer is georganiseerd.

Dit jaar zijn kinderen van groep 5 en 6 van maar liefst vijf basisscholen in de drie gemeenten druk bezig met het leren van liedjes spelen op een viool of cello. Dat doen zij onder leiding van twee ervaren muziekdocenten, Mirjam Mudde en Anneke Frankenberg. Na drie weken oefenen op de instrumenten laten zij aan ouders, familie, vrienden en belangstellenden drie muziekstukken horen. En dat doen ze niet alleen. Ze zullen samen spelen met het beroemde Ruysdaelkwartet. En het Ruysdaelkwartet zal ook nog speciaal voor de kinderen een stuk spelen.

Elke school heeft zijn eigen presentatie. Op maandag 3 juni is dat IKC dorpsschool in Rozendaal, om 9.30 en om 11.30 uur. Op dinsdag 4 juni zijn deze presentaties in de Ontmoetingkerk in Dieren om 9.30, 11.30 en om 14.00 uur. Deze concertjes zijn gratis te bezoeken en duren elk een half uur.

zoomfestival.nl