Bankjes voor Drikus Kok

BRUMMEN – Op woensdag 5 juni heeft volleybalvereniging Bruvoc in Brummen twee bankjes geplaatst ter nagedachtenis aan Drikus Kok. Kok, die deze dag 83 jaar zou zijn geworden, was jarenlang een enthousiaste en bevlogen vriijwilliger van de club en lange tijd scheidsrechter en bestuurslid.

Het heeft wat langer geduurd dan gepland, maar de vereniging heeft na veelvuldig overleg de bankjes kunnen plaatsen bij het beachvolleybalveld. Johan Spee en Hans van Hierden hebben een voorstel gedaan en in overleg met broer Jan Kok en dochter Anja is alles in gang gezet. Er werd mooi beukenhout opgehaald bij Jan, dat werd bewerkt tot onderdelen voor een buitenbank. Anja kwam bij de werkplaats om haar goedkeuring te geven, waarna de bankjes in zijn elkaar geschroefd. Om duidelijk te maken dat het om een bankje voor Drikus gaat, is er op iedere bank een kenmerk gezet. Voor de leek een sleuf met een brandgat en voor de kenner de plek waar Drikus als hij ergens op bezoek kwam zijn sigaar neerlegde voordat hij binnen kwam.

Yolanda Jansen was woensdag aanwezig namens het bestuur van Bruvoc en heeft de bankjes in ontvangst genomen. Anja nam nog even het woord en bedankte Johan en Gerard Hamer voor de goede zorgen om Drikus, haar oom Jan voor zijn inzet en Johan en Hans voor het initiatief en het maken van de bankjes. De bankjes konden direct in gebruik worden genomen. De beachcompetitie is inmiddels van start gegaan en er stonden woensdag westrijden gepland.