Ballen & Burgers in Loenen

LOENEN – Op zaterdag 29 juni houdt voetbalvereniging Loenermark voor de tweede keer het Ballen & Burgers-toernooi. Dit is een evenement voor bedrijven, horeca, familie en vrienden, voor zowel mannen als vrouwen. Het inschrijfgeld bedraagt 30 euro per team. Er wordt 7 tegen 7 gespeeld. De aanvang is 10.00 uur. Via de site van vv Loenermark kunnen mensen zich opgeven voor dit toernooi.

Ook bij dit toernooi geldt dat naast voetbal óók muziek, eten en gezelligheid een belangrijk onderdeel is. In de middag past de organisatie het concept aan naar ‘Beats & Burgers’ voor een gezellige afterparty. Zanger Jermaine Stuiver zal er voor zorgen dat niemand stil blijft zitten. Het event is de gehele dag voor iedereen gratis te bezoeken.

vvloenermark.nl