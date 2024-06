Avondwandeling op Veluwezoom

RHEDEN – Een gids van Natuurmonumenten gaat woensdagavond 19 juni van 21.00 tot 23.30 uur met belangstellenden op zoek naar de schemer- en nachtdieren op Veluwezoom. Als de avond valt, gaan de dieren die overdag actief zijn in rust en komen andere dieren uit hun beschutting tevoorschijn. Er wordt gelopen zonder zaklamp, want het best beleef je donker als je ogen gewend raken aan de beperkte hoeveelheid licht. Start van deze wandeling is vanaf het Bezoekerscentrum Veluwezoom. Koop van tevoren online een kaartje.

natuurmonumenten.nl