Avondvierdaagse in Doesburg weer groot succes

DOESBURG – De avondvierdaagse in Doesburg was een groot succes. Dit jaar liepen er 565 kinderen en volwassenen mee. Het begon dinsdagavond 28 mei erg nat, maar de regen mocht de pret niet drukken en iedereen liep vrolijk de 5 of 10 kilometer.

Gelukkig was het woensdag en donderdag heerlijk wandelweer. Vrijdagavond 31 mei werden de laatste loodjes afgelegd en namen de deelnemers trots de medailles in ontvangst. Er viel in het begin nog een buitje regen, maar gelukkig werd het snel droog. De intocht, onder begeleiding van het muziekkorps uit Aerdt, is natuurlijk niets zonder alle bloemen en zakjes lekkers van papa, mama, opa, oma en anderen. De organisatie van de avondvierdaagse dankt iedereen, maar met name de vele sponsors, vrijwilligers, EVD verkeersregelaars en EHBO, die het mogelijk maken om een schitterend en veilig evenement neer te zetten.

Foto: Hanny ten Dolle