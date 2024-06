Auto’s in de kreukels bij aanrijding op Kanaal-Zuid

LOENEN – Wederom heeft er een ernstig ongeluk plaatsgevonden langs het Kanaal. Op Kanaal-Zuid in Loenen zijn woensdagmiddag 26 juli rond 13.30 uur twee auto’s op elkaar gebotst op de kruising met de Voorsterweg.

De bestuurder van de blauwe Hyundai wilde Kanaal-Zuid oprijden vanaf de Voorsterweg en zag daarbij de zwarte BMW over het hoofd. De blauwe auto kwam bijna in het Kanaal terecht, maar werd op tijd gestopt door een hekwerk. Beide auto’s waren flink beschadigd. De inzittenden van beide voertuigen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar wonder boven wonder raakte niemand gewond.

Foto: Luciano de Graaf