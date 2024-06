Auto vliegt in brand in Velp

VELP – Op de Broekstraat in Velp heeft in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 juni zondag een autobrand gewoed. Even na 00.30 uur reed de bestuurder richting de Waterstraat toen er ineens dampen onder de motorkap vandaan kwamen. De bestuurder zette zijn auto langs de kant, maar toen hij wilde kijken waar de dampen vandaan kwamen, vloog de motorruimte in brand. De bestuurder belde de brandweer die vervolgens met spoed uitrukte. Helaas kon de brandweer niet voorkomen dat de auto in vlammen op zou gaan.

Hoe het kon dat de auto in brand vloog is onduidelijk, maar alles lijkt op een technisch mankement. De auto is afgesleept door een bergingsbedrijf.

Foto: Persbureau Heitink

