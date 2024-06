VELP -Zondag 25 augustus houdt rapper Kenntoch uit Velp een inzamelingsactie voor stichting ‘Het vergeten kind’. Er is deze dag eten, drinken, een springkussen en live-muziek. De rapper treedt zelf op en is nog op zoek naar twee artiesten of mensen die iets op het podium willen doen. Reageren kan via de Facebookpagina of Instagram van Kenntoch.