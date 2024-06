ALV Belangenvereniging Spankeren

SPANKEREN – Belangenvereniging Spankeren houdt donderdag 6 juni de Algemene Ledenvergadering. Deze begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Petruskerk. In het eerste deel van de bijeenkomst worden het jaarverslag, begroting en bestuurszaken behandeld. Vanaf 20.30 uur komt burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden aan het woord. Hij gaat met de aanwezigen in gesprek over veiligheid binnen de gemeente.