Afscheidsconcert van Koorschool Katalin Szabó

VELP – De Koorschool van dirigente Katalin Szabó geeft op vrijdagavond 28 juni in de Oude Jan te Velp het jaarlijkse Zomerconcert. Er treden drie groepen op: het Kinderkoor, het Jeugdkoor en het Vrouwen Ensemble. Twee solostukken worden gezongen door Nienke Vermeulen-Eggink gezongen. Zij was 11 jaar toen zij bij de Koorschool kwam en na 26 jaar zingt zij daar nog steeds, maar nu in het Vrouwen Ensemble. Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is open om 19.00 uur.

Het is de laatste maal dat de Koorschool concerteert, omdat Katalin Szabó ermee gaat stoppen. Ruim 27 jaar heeft zij met heel veel plezier koorscholing aan kinderen gegeven, waarbij de basis gelegd werd voor het zingen en het vormen van een mooie klank. In 1997 startte zij met enkele kinderen en al gauw bleek dat er veel belangstelling was voor het zingen in een koor. De jongsten zongen kinderliedjes en de gevorderden zongen koorstukken in diverse talen. Bij het eerste lustrum van de Koorschool kon de Stabat Mater van Pergolesi uitgevoerd worden met eigen solisten.

De Koorschool heeft door de jaren heen uit verschillende koren bestaan. Voor de kinderen was er de Koorklas, het Kinderkoor en het Jeugdkoor. Voor jongvolwassenen het Jongerenkoor, voor volwassenen het Gemengd Koor, het Vrouwen Ensemble en het afgelopen jaar was er ook een koor voor jong volwassenen met een beperking.

Eigen concerten

Honderden kinderen heeft Katalin Szabó in die 27 jaar langs zien komen. Sommigen waren zo talentvol dat zij na enige tijd toegelaten konden worden tot het Nationaal Kinderkoor. De Koorschool voerde jaarlijks twee eigen concerten uit, het Zomer- en het Kerstconcert. Bij deze concerten was de pianobegeleiding in de vertrouwde handen van Marianne Ratajski. Ook op andere podia werd er gezongen, zoals de Stopera in Amsterdam en bij de Conservatoria van Den Haag en Arnhem. Viermaal maakten de zangers een buitenlandse reis en werden er in Hongarije en Spanje concerten gegeven.

Hoogtepunten

Vele malen werd er meegewerkt aan de uitvoering van de Matthäus Passion, in Velp met het Velper Bach Ensemble, in Utrecht onder leiding van Jos van Veldhoven, in Deventer onder leiding van Klaas Stok en dit jaar in Dieren met het Oratoriumkoor Veluwezoom. Een onvergetelijke ervaring voor de kinderen was het zingen bij het concert van de Amerikaanse mezzo-sopraan Joyce DiDonato in Musis Sacrum en de uitvoering van de de Notenkrakersuite met het Nijmeegs Studentenorkest in de Vereeniging te Nijmegen. Katalin Szabó en al haar leerlingen kunnen met trots terugkijken op 27 jaar vol van vele prachtige muzikale momenten.

De entree tot dit laatste concert bedraagt 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot 16 jaar.

